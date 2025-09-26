В России предложили раздать бездомным оружие для охоты на голубей

В России предложили разрешить людям без определенного места жительства охотиться на голубей на законном уровне. Об этом со ссылкой на инициативу общественного движения «Бездомная Россия» сообщил портал «Страсти». Активисты предлагают обеспечить их пневматическим оружием.

В качестве аргументов представители движения приводят данные о том, что голуби являются переносчиками различных инфекций. Кроме того, эти птицы могут рассматриваться как потенциальный продовольственный ресурс для мегаполисов.

Помимо этой меры, лидеры организации призывают к реализации других форм поддержки. В частности, они предлагают разрешить бездомным ночевать в свободных номерах гостиниц и пустующих квартирах, принадлежащих россиянам.

По мнению общественников, собственники недвижимости, предоставляя временный кров, ничего не теряют. Также среди бездомных хотят распространить книги «Бездомные девяностые» для ознакомления с историей проблемы.

Ранее сообщалось, что в Барселоне «окупасы» вторглись в студию россиянки и отказались покидать ее.