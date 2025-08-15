В России заявили о необходимости аборта при выявлении психических отклонений у беременных

В России может появиться новая законодательная норма — обязательные психиатрические осмотры для беременных женщин. С такой инициативой в интервью «Абзацу» выступил председатель организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков.

Согласно предложению общественника, при выявлении психических патологий у беременной женщины врачи смогут рекомендовать ей прервать беременность, если будет установлен высокий риск причинения вреда ребенку.

«Также важно разработать четкие критерии, при которых беременность может быть признана социально и медико-психологически небезопасной для будущего ребенка», — отметил Курбаков.

Поводом для подобного предложения стало резонансное преступление в Приморском крае, которое произошло в июне. Там женщина с психическими отклонениями убила новорожденного ребенка и выкинула его в сточный канал.

Задержать мать-преступницу удалось только спустя два месяца. Женщина объяснила свой ужасающий поступок тяжелым материальным положением.

Как позже выяснили правоохранители, в семье россиянки избавление от нежеланного ребенка произошло не впервые. Всего она с мужем воспитывает троих детей. В 2021 году у пары родилась дочь, которую они оставили умирать в подъезде одного из домов. Тогда девочку удалось спасти, ее забрала приемная семья.

