В российских школах могут ввести единую спортивную форму в цветах российского флага. С данной инициативой выступили глава думского комитета по спорту Олег Матыцин и депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон.

Соответствующие обращения они направили в Минпросвещения РФ и Минспорта РФ, сообщает РИА Новости.

По словам парламентариев, Минпросвещения России может закрепить данное предложение в виде рекомендованного стандарта для всех общеобразовательных учреждений России.

Предполагается, что введение единой спортивной формы будет способствовать развитию патриотизма, дисциплины, созданию чувства принадлежности к школьному сообществу.

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