В российском городе обнаружили стихийную «свалку» домашних собак

В Кемерово на улице Автозаводской, 6, образовалась стихийная и шокирующая точка сбора для нерадивых владельцев домашних животных. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на соцсети.

Местная жительница обратила внимание на печальную закономерность: именно на Автозаводской разные автомобилисты систематически и безжалостно избавляются от своих собак. За несколько дней, 24 и 26 сентября, она стала свидетельницей как минимум двух таких случаев, один из которых удалось заснять на видео.

Первый инцидент, произошедший 24 сентября, отличался особой жестокостью. По словам активистки, хозяин не просто выбросил животное, но и предварительно избил его, чтобы собака не побежала за машиной. Преданный пес, несмотря на плохое обращение, до сих пор остается на месте своего предательства, подходя к подъезжающим автомобилям в тщетной надежде.

В пятницу, 26 сентября, на том же месте бросили мелкую собаку, которая, испугавшись местных стайных псов, в панике убежала в неизвестном направлении.

Автор публикации надеется, что огласка и общественный клич помогут пристыдить безответственных горожан.

