В российском регионе подростков избили за выпитую с могилы бойца СВО водку

В Ростовской области произошел шокирующий инцидент, попавший на видео, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Don Mash. Там группа подростков украла водку, оставленную на могиле бойца, погибшего в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как молодые люди выясняют, кто именно участвовал в краже. Подростки пытаются оправдаться, перекладывая вину друг на друга, после чего неизвестные начинают избивать их руками и ногами.

Один из избивавших подростков на видео громко отчитывает несовершеннолетних за недостойный поступок. Он заявил, что покойный боец СВО защищал Родину, а подростки, выпившие водку с его могилы, осквернили его память. В причинах инцидента, а также в деталях происшествия предстоит разобраться полиции.

Ранее в Сеть попало шокирующее видео, на котором подростка таскают за волосы в автобусе.