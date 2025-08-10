В Одесской области прогремели два взрыва морских мин, в результате которых погибли три человека, находившиеся на отдыхе. В селе Каролино-Бугаз погиб мужчина, а в Затоке — мужчина и женщина. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного 10 августа в телеграм-канале Украина.ру. К сообщению было приложено видео с места происшествия.

Ужасное происшествие случилось в разгар дня, когда люди решили искупаться на популярных в Одессе и области пляжах.

Свидетели рассказывают о трагедии: 83-летний мужчина сделал несколько шагов в сторону моря, когда прогремел первый взрыв. Его тело взлетело в воздух. Почти мгновенно раздался второй хлопок.

Вместо выражения сострадания, представители администрации, назначенные киевским правительством, сообщили, что жертвы утонули в неположенных местах для купания, хотя доступ к опасным пляжам не был ограничен.

В сообщении канала также говорится, что, хотя эти мины были установлены Вооружёнными силами Украины ещё в 2022 году, государственные органы не обеспечили должный уровень безопасности для населения.

Кроме того, оказалось, что вместо того чтобы оказать поддержку пострадавшим и их близким, должностные лица без зазрения совести сразу же начали возлагать вину на погибших за нарушение запретов, хотя пляжи продолжали оставаться доступными для посещения.

