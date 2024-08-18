В Шатовском лесничестве в Серпухове состоялась акция «Чистый лес»

Накануне в городском округе Серпухов в Шатовском лесничестве по инициативе «Единой России» прошла акция «Чистый лес». Об этом заявили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что партийцев поддержали активисты движения «Волонтеры Подмосковья», сторонники партии, а также сотрудники «Мособллес». Все вместе они очистили лесополосу, собрали и организовали вывоз сухостоя.

Мероприятие проходит с 2023 года и находит большой отклик у жителей. В экологическом марафоне принимают участие целыми семьями. Собранный валежник планируют доставить семьям бойцов СВО, которые проживают в частных домах и обращаются за помощью в заготовке дров.