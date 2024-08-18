В Шатовском лесничестве в Серпухове состоялась акция «Чистый лес»
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Серпухов]
Накануне в городском округе Серпухов в Шатовском лесничестве по инициативе «Единой России» прошла акция «Чистый лес». Об этом заявили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отмечается, что партийцев поддержали активисты движения «Волонтеры Подмосковья», сторонники партии, а также сотрудники «Мособллес». Все вместе они очистили лесополосу, собрали и организовали вывоз сухостоя.
Мероприятие проходит с 2023 года и находит большой отклик у жителей. В экологическом марафоне принимают участие целыми семьями. Собранный валежник планируют доставить семьям бойцов СВО, которые проживают в частных домах и обращаются за помощью в заготовке дров.
«Лес — это не место для свалки! Мусор, оставленный в лесном массиве, нарушает нормальное функционирование экосистемы, портит внешний вид лесов. Не ленитесь, отдохнув на природе, забрать его с собой, чтобы выбросить в специально отведенных для этого местах!», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.