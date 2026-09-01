В школы могут вернуть спецучреждения с трудотерапией: кого туда отправят и почему родители уже спорят

Сопредседатель Национального родительского комитета Юрий Оболонский в беседе с « Абзацем » предложил создать специальные школьные комиссии с участием сотрудников МВД и вернуть практику спецшкол с трудотерапией для сложных подростков. По его мнению, это поможет снизить число нападений детей на сверстников и учителей.

Эксперт пояснил, что на первом этапе педагогам и психологам важно выявлять школьников с вычурным поведением, вызванным проблемами в семье или буллингом. Своевременная работа способна адаптировать тех, кто оказался вовлечен в противоправную деятельность не по своей воле. Для убежденных хулиганов, которые сознательно дестабилизируют обстановку и добиваются авторитета преступным путем, нужен особый подход.

Оболонский считает, что по таким случаям необходимо собирать комиссии с участием сотрудника МВД, работающего с подростками, родителей, директора, воспитателей и учителей. Если этих мер недостаточно, должно появиться юридическое обоснование для направления подростка в спецшколу. Там специалисты с определенной методологией вовлекали бы сложный контингент в трудотерапию и спорт.

При этом формат таких учреждений не должен напоминать жесткие исправительные структуры. Главная задача — социализация и адаптация школьников. Оболонский напомнил об историческом опыте: в свое время Дзержинский вместе с педагогами разработал методологию работы со сложными подростками через труд, и многие дети, росшие без родителей, становились дисциплинированными и успешными людьми.