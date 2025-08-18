В Сибири таксист помог задержать женщину, ограбившую магазин

В Новосибирске бывшая продавщица ограбила магазин, в котором раньше работала, но была задержана благодаря бдительности таксиста. Об этом говорится в сообщении охранного агентства «Гвардия».

Инцидент произошел 17 августа в микрорайоне ОбьГЭС. 40-летняя женщина подъехала к магазину на такси и попросила водителя не глушить двигатель, сказав, что вернется быстро. В магазине она поздоровалась с бывшей коллегой, заявив, что пришла «доделать вчерашние дела».

Пока продавщица была занята, злоумышленница проникла в подсобное помещение и похитила более 30 тыс. руб. Однако ее план начал рушиться, когда бывшая коллега обнаружила пропажу денег, нажала тревожную кнопку и бросилась за воровкой.

Сибирячка успела сесть в такси и предложила водителю 5 тыс. руб. за быстрый отъезд, но таксист, заподозрив неладное, заблокировал двери и не дал ей скрыться. Вскоре прибыла полиция и задержала женщину.

По предварительным данным, ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности. Теперь ей грозит уголовная ответственность за кражу.

