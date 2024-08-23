В Совбезе России началось совещание из-за ЧП в волгоградской колонии

В пятницу, 23 августа, началось совещания Совбеза России, на котором обсуждается ситуация в ИК-19 Волгоградской области, где арестанты напали на сотрудников ФСИН. На официальном интернет-представительство президента России появилась видеозапись, где Владимир Путин ставит задачи перед своими подчиненными.

Как заявил глава государства, оперативную информацию ему изложил начальник ФСИН, а свои мысли по поводу происходящих событий Владимиру Путину будут доносить руководители ФСБ, МВД и Росгвардии.

Ранее глава Волгоградской области сообщал, что в связи с чрезвычайным происшествием был создан оперативный штаб, члены которого будут координировать работу по освобождению оказавшихся в заложниках граждан. Также появлялась официально неподтвержденная информация о том, что в результате нападения преступниками были убиты три человека.