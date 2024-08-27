В спортивной школе «Фрязино» прошел августовский Педагогический совет

В спортивной школе «Фрязино» прошел Педагогический совет, в ходе которого, в частности, подвели итоги прошлого года и согласовали планы на следующий.

Директор спортивной школы Виталий Фомочкин поздравил тренерский состав с началом нового 2024/25 учебного года. Он вручил преподавателям благодарственные письма министра спорта Московской области Дмитрия Абаренова и главы муниципалитета Дмитрия Воробьева.

«Пусть каждый спортсмен раскроет свой потенциал и достигнет высоких результатов в спорте! Желаем всем успешного Нового учебного сезона!» — отметили в Администрации городского округа Фрязино.

На мероприятии подвели итоги прошлого учебного года и определили задачи, которые будут выполнять на протяжении 2024/25 года. Участники совещания солидарны во мнении, что важно акцентировать внимание на качестве учебно-тренировочного процесса.

Кроме того, члены педагогического совета согласовали вопросы комплектования учебно-тренировочных групп, обсудили важность соблюдения мер безопасности образовательного процесса и выполнения утвержденных разрядных требований.

Мероприятие проходит каждый год в августе в преддверии начала нового учебного года.