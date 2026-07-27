В сумасшедшую сумму обошлась москвичу запоздалая растаможка: ₽5 тысяч превратились в ₽1,28 миллиона

Москвич Марк Миносян заплатил 1,28 миллиона рублей за растаможку подержанного Kia Mohave, хотя рассчитывал уложиться в пять тысяч. Причиной стал затянувшийся ввоз автомобиля из Южной Кореи, из-за чего машина попала под новые, ужесточенные правила расчета утилизационного сбора. Конституционный суд РФ, куда обратился заявитель, не нашел в этой ситуации нарушения закона. О решении КС пишет « Коммерсантъ ».

Автомобиль купили осенью 2023 года, но до России он добрался и прошел таможню только в марте 2024-го. В промежутке правительство изменило порядок начисления утильсбора, чтобы перекрыть серые схемы перепродажи машин, ввозимых под видом личного имущества. По новым нормам при продаже авто в течение года после ввоза доплата может достигать от 300 тысяч до 1,3 миллиона рублей в зависимости от мощности двигателя. Москвич настаивал, что на момент заключения контракта действовали одни ставки, а когда машина пересекла границу — уже другие, и, по его мнению, нормы получили обратную силу, что запрещено Конституцией для налоговых платежей.

Судьи рассудили иначе. В КС указали, что обязанность платить сбор неразрывно связана с хронологией действий самого гражданина. Решающее значение имеют дата фактического ввоза и момент подачи декларации, а у Миносяна оба события пришлись на март 2024 года, когда новые правила уже действовали. Суд признал, что государство вправе применять законодательство, актуальное на момент растаможки, и не усмотрел ни нарушения прав, ни противоречий Конституции. Это уже второе подобное решение: ранее КС поддержал повышение сборов для сельхозтехники, обязав лишь давать бизнесу не менее месяца на адаптацию. Таким образом, экономический риск при затягивании оформления полностью ложится на импортера, даже если тот действовал в рамках старых договоренностей.