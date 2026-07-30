В Таиланде десятки волонтеров и релокантов ищут загадочно пропавших россиян

В лесах Паттайи около 150 российских волонтеров в круглосуточном режиме ищут брата и сестру, пропавших 26 июля. Молодые люди уехали на мотоцикле ранним утром, а через 20 минут мать получила от дочери SMS со словом «Urgent!», после чего связь оборвалась. Полиция Таиланда задержала двух подозреваемых, поиски продолжаются четвертые сутки. Подробности узнало РИА Новости .

Четвертый день в окрестностях Паттайи не прекращается поисковая операция. Брат и сестра Назимовы — Диана (22 года) и Роман (17 лет) — исчезли ранним утром 26 июля. Они покинули дом на мотоцикле в 4 часа утра по местному времени, а спустя 20 минут на телефон их матери, находившейся в Бангкоке, пришло тревожное сообщение от Дианы: одно слово «Urgent!». После этого связь с молодыми людьми прервалась.

Поиски развернуты в основном лесном массиве. Как рассказали участники операции РИА Новости, в них задействовано порядка 150 русскоязычных волонтеров, работающих в три смены. Люди выходят на поиски с раннего утра, сменяя друг друга каждый час.

«Мы четвертый день не спим. Очень много русскоговорящих людей не остались в стороне, присоединились», - добавила еще одна волонтер.

Полиции удалось обнаружить запись с камеры наблюдения, которая зафиксировала, как брат и сестра выехали из поселка на автотрассу. Также таиландские правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в причастности к исчезновению. Сейчас с ними проводятся допросы.

Российское консульство держит ситуацию на контроле. Поиски продолжаются, волонтеры не теряют надежды найти пропавших живыми.