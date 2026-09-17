В Татарстане собак выше 55 см обязали выгуливать в наморднике и на коротком поводке

В Татарстане введены новые правила содержания и выгула домашних собак. Об этом сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин, передает « Бриф24 ».

Согласно изменениям, крупных собак ростом выше 55 см в холке теперь можно выгуливать только на коротком поводке и в наморднике. Жителям коммунальных квартир запретили заводить питомцев потенциально опасных пород. Однако ограничение не распространяется на животных, которые уже живут в таких помещениях.

Кроме того, в многоквартирных домах запрещено держать домашних животных в местах общего пользования. Собакам и кошкам нельзя находиться на чердаках, в подвалах и лифтах, а также на детских и спортивных площадках.