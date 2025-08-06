В Тюменской области отключат телевидение

Жители нескольких населенных пунктов Тюменской области столкнутся с перебоями в работе цифрового телевидения и радио с 11 по 19 августа. Об этом сообщил информационный центр правительства региона в телеграм-канале.

Отмечается, что перебои связаны с тем, что Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) будет проводить плановые профилактические работы. Трансляция временно будет прекращена на 20 цифровых телеканалов и радиостанций.

График отключений различается в зависимости от населенного пункта. В Упорово телерадиовещание будет недоступном с 11 по 13 августа с 9:00 до 17:00 мск, в Шабаново — с 12 по 14 августа с 9:00 мск до 17:00 мск, в Гагарино — с 13 по 15 августа с 10:00 мск до 15:00 мск.

Отдельные неудобства ждут жителей Тобольска. Здесь 12, 13, 18 и 19 августа с 10:00 мск до 17:00 мск будут проводиться работы по покраске телебашни, из-за чего телевещание будет полностью недоступно.

Отмечается, что все работы проводятся для улучшения качества сигнала и безопасности инфраструктуры. На время отключений жителям рекомендуют использовать альтернативные источники информации, такие как онлайн-трансляции телеканалов или мобильные приложения.

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