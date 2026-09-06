В церковь в брюках можно, но есть нюанс: священник объяснил, почему женщин просят переодеться и что говорят гордыне

Священник Антоний Русакевич объяснил, почему женщин в брюках не всегда приветствуют в церкви. По его словам, строгого запрета на брюки в храме нет, однако устав предполагает, что женщинам следует носить скромные, не пестрые платья или юбки, закрывающие колени, и покрывать голову.

Традиция восходит к ветхозаветному назиданию носить одежду, соответствующую полу. Священнослужитель отметил, что позиция «мне так удобно, а до остальных дела нет» не является христианской, поскольку демонстрирует гордыню и неуважение к чувствам других. Он напомнил народную мудрость: в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

При этом Русакевич считает, что женщину, впервые пришедшую в храм в брюках, нельзя встречать нападками и замечаниями — это может оттолкнуть ее от церкви. Даже если прихожанка зашла по пути с работы, одежда не должна становиться препятствием. В некоторых приходах для таких случаев у свечного ящика держат запасные платки и юбки, которые вежливо предлагают надеть.