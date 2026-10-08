В Турции открыли винный маршрут по древней Трое: что попробуют туристы?

В Турции появился новый винный туристический маршрут, который объединяет путешествие вдоль Эгейского моря и по территории древней Трои. Об этом пишет Federvini . Маршрут в регионе Троас охватывает пять производителей и четыре местных сорта винограда, а также включает посещение гостиниц и ресторанов.

Помимо гастрономической программы, участникам предложат культурные достопримечательности — Троянский музей и руины Трои. Во время поездки акцент сделают на автохтонные сорта винограда, такие как чауш, кунтра и василаки, которые выращивают в этой местности. Из них производят легкие ароматные вина с умеренной кислотностью.

Традиции виноделия на этой территории древние. В «Илиаде» Гомера регулярно упоминается вино, а сам напиток называют связующим звеном в традициях Древнего Рима и Трои.