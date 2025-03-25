В Ульяновске подросток выбросился с 18-го этажа и упал на грузчика

В Ульяновске 16-летний подросток совершил самоубийство, спрыгнув с балкона 18-го этажа жилого дома. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

Инцидент произошел на улице Врача Сурова. Последние минуты жизни молодого человека зафиксировала камера видонаблюдения. На записи видно, как подросток некоторое время стоит на балконе и ходит по нему, прежде чем совершить фатальный шаг.

Падение подростка стало роковым не только для него, но и для грузчика, который в этот момент разгружал фургон у подъезда. Подросток приземлился прямо на голову водителю-экспедитору. Он получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован.

На месте трагедии сейчас работает следственная группа, а прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося.

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