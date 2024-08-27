В Универсальной фрязинской библиотеке прошли две патриотические книжные выставки

В Универсальной фрязинской библиотеке прошли патриотические книжные выставки «22 августа — День государственного флага России» и «23 августа — День воинской славы России. Курская битва (1943 г.)».

Книжные выставки посвящены государственным праздникам, которые имеют символичное значение для каждого гражданина РФ. День Государственного флага россияне ежегодно отмечают 22 августа на основании Указа президента № 1714 от 20 августа 1994 года.

Несмотря на то, что праздничный день не признан выходным, в округе традиционно проходит ряд развлекательных мероприятий. История флага, как и всей государственности, неразрывно связана с силой и славой многих поколений. В муниципалитете поддерживают желание России проявлять уважительное отношение к государственным символам. Ежегодно в г.о. Фрязино проходят флешмобы, пропагандистские акции, концерты, авто-мото и шествия. Горожанам рассказывают историю праздника, напоминают о важности и значении всех государственных символов.

23 августа ежегодно отмечают День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). Праздник был введен Федеральным законом № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 года.

Поражение немецких солдат и союзных войск в Курской битве позволило Красной Армии основательно подготовиться к наступательным действиям. Противник перешел к оборонительным действиям. Курская битва — начало распада фашистского блока. Фрязинцы, как и все россияне, ежегодно чтят память павших воинов, героически сражающихся за Отчизну. В Курске о событиях ВОВ напоминает Мемориальный комплекс «Курская дуга».