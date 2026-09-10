В Узбекистане 400 детей с ПСПЭ ждут лечения, которое обещали с января: семьи вышли к министерству

Родители детей с диагнозом «подострый склерозирующий панэнцефалит» собрались у здания Минздрава Узбекистана в Ташкенте. Участники акции приехали из разных регионов страны, включая Ферганскую, Наманганскую, Сурхандарьинскую и Джизакскую области. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на «Восточный экспресс 24».

Власти ещё в ноябре прошлого года включили заболевание в список редких, лечение оплачивает государство. Программа заработала в 2026 году, однако семьи утверждают, что реальной поддержки до сих пор нет. Они надеялись, что с 1 января ситуация изменится и дети начнут получать лечение, но, по их словам, не получили ни одной таблетки.

Министр здравоохранения Элдор Адилов встретился с родителями. По итогам переговоров в министерстве пообещали создать рабочую группу, которая займётся организацией поставок лекарств и помощью конкретным семьям.