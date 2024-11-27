В Великобритании скончался самый старый мужчина в мире

Ушел из жизни самый старый мужчина в мире: британцу Джону Альфреду Тиннисвуду было 112 лет.

Как сообщает британская газета Mirror, Тиннисвуд скончался 25 ноября. Последние годы он жил в доме престарелых в Саутпорте, Мерсисайд.

Родные Тиннисвуда рассказали, что он был талантливым математиком, интересным собеседником, а также очень смелым и решительным человеком. По словам членов семьи, в последние дни Тиннисвуда окружали любовь и музыка.

Тиннисвуд родился 26 августа 1912 года в Ливерпуле.

До Джона Альфреда Тиннисвуда самым старейшим мужчиной в мире считался Хуан Висенте Перес Мора из Венесуэлы. Он скончался в апреле этого года на 115-м году жизни.

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