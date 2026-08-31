В вымершем поселке Воркуты осталась одна семья: им предлагают квартиры с ремонтом, но они не уезжают

В Воркуте завершается расселение поселка Заполярный по программе «Управляемое сжатие». Из всех ранее зарегистрированных жителей осталась только одна семья, занимающая квартиру в аварийном доме на улице Фрунзе.

Как сообщили в администрации города, собственникам неоднократно предлагали благоустроенные квартиры с ремонтом в разных районах Воркуты, но согласия на переезд семья не дала. Власти предупреждают, что зимой проживание в практически пустом ветхом доме может угрожать жизни и здоровью людей. Собственникам направлено досудебное требование о добровольном освобождении жилья.

Если договориться не удастся, администрация намерена обратиться в суд с иском о принудительном выселении. При этом муниципалитет заявил о готовности продолжить диалог и помочь семье с подбором жилья и переездом.