В Забайкалье нашли комаров и стрекоз, которые жили 100 миллионов лет назад: экспедиция шла к ним через тайгу

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН в ходе экспедиции в Забайкалье собрали коллекцию окаменелостей живых организмов, обитавших на этой территории свыше 100 млн лет назад. В пробах — ископаемые стрекозы, поденки и комары, а также ракообразные, моллюски, рыбы и растения, передает ТАСС .

Работы велись совместно с коллегами из Геологического института РАН и Санкт-Петербургского государственного университета. Первой точкой стал разрез Байса на реке Витим в Бурятии — одно из лучших в мире местонахождений раннемеловой флоры и фауны. Чтобы добраться до него, исследователи преодолели около 100 км по тайге на вездеходе.

По словам участника экспедиции Игоря Косенко, в разрезе присутствуют карбонатные отложения, которые обычно формируются в условиях сухого и теплого климата. При этом Байса — самая северная из всех точек, которые ученые когда-либо изучали в Забайкалье, что создает парадокс, требующий объяснения.

Часть разреза сложена битуминозными сланцами, богатыми органикой. Это может указывать на нефтегазоносность: в соседней Монголии в том же возрастном интервале открыто месторождение Дзун-Баян. В институте не исключают, что в Забайкалье удастся обнаружить нефтематеринские породы.