«Вагина-остров» в Польше уходит под воду: уникальная отмель может исчезнуть после первых штормов
SHOT: «вагина-остров» у польского поселения постепенно размывается водой
Необычная песчаная отмель возле польского населенного пункта Микошево, получившая в интернете шуточное прозвище «вагина-остров» из-за своей формы, постепенно размывается водой. Об этом сообщил портал РИАМО со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Природный объект расположен у границы с Калининградской областью. По оценкам, он рискует полностью уйти под воду уже после первых серьезных штормов. Как отмечается, большинство желающих увидеть отмель своими глазами, скорее всего, уже не успеют этого сделать.