«Вагина-остров» в Польше уходит под воду: уникальная отмель может исчезнуть после первых штормов

SHOT: «вагина-остров» у польского поселения постепенно размывается водой

Общество

Необычная песчаная отмель возле польского населенного пункта Микошево, получившая в интернете шуточное прозвище «вагина-остров» из-за своей формы, постепенно размывается водой. Об этом сообщил портал РИАМО со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Природный объект расположен у границы с Калининградской областью. По оценкам, он рискует полностью уйти под воду уже после первых серьезных штормов. Как отмечается, большинство желающих увидеть отмель своими глазами, скорее всего, уже не успеют этого сделать.

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