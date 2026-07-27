Акушер-гинеколог и репродуктолог Мария Милютина в беседе с « Абзацем » предостерегла женщин от использования парфюмерии для интимных зон. По ее словам, агрессивные химические компоненты в составе несертифицированных средств грозят тяжелыми ожогами слизистой, токсическим отравлением и стойким нарушением микрофлоры, которое крайне плохо поддается коррекции.

Специалист пояснила, что слизистая оболочка в этой области чрезвычайно чувствительна, а химический ожог может оказаться очень сильным. Кроме того, невозможно узнать, на каком носителе сделана косметика и какие опасные вещества использовал производитель, поэтому сохраняется риск токсического воздействия на организм в целом. Не исключены и аллергические реакции.

Поводом для предупреждения стал стремительно набирающий популярность в соцсетях тренд «вагиномаксинг» — использование специальных средств, которые якобы улучшают запах, цвет и способствуют «сужению» интимной зоны.