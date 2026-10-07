Вакцина от туберкулеза лечит один вид рака: раскрыто неожиданное применение БЦЖ

Вакцины давно ассоциируются с защитой от болезней до их появления, но сегодня они все чаще вступают в борьбу с уже существующей угрозой. О том, как один принцип работает на двух разных фронтах, рассказал RuNews24.ru доктор медицинских наук, профессор кафедры рентгенологии ИНОПР Пироговского Университета, заведующий лабораторией рентгенорадиологии Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России Николай Сергеев.

По его словам, онковакцины делятся на два принципиально разных направления. Первое — профилактические: их задача не допустить развития опухоли. Самый известный пример — прививка от рака шейки матки, который вызывает онкогенный вирус папилломы человека. Такие вакцины зарегистрированы более чем в 100 странах и учат иммунитет распознавать вирус заранее. Эксперт отметил, что настороженность людей понятна: прививку делают подросткам, когда болезни еще нет, а защита рассчитана на будущее. Однако слухи о бесплодии и других побочных эффектах многочисленные исследования опровергают. Планируется включить эту вакцину в национальный календарь прививок в 2027 году.

Неожиданное применение нашла и вакцина от туберкулеза — БЦЖ. При раке мочевого пузыря ее вводят прямо в орган после удаления опухоли. Ослабленные микобактерии вызывают мощную иммунную реакцию, которая уничтожает оставшиеся раковые клетки.

Второе направление — терапевтические вакцины. Они борются с уже возникшим заболеванием. Это сложнейшая задача: большинство разработок пока экспериментальные, хотя некоторые уже прошли клинические испытания. Успешно применяется CAR-T-терапия против основных видов рака крови. У пациента забирают Т-лимфоциты, в лаборатории обучают их распознавать опухоль и возвращают обратно. Эффективность выхода в ремиссию достигает 70–90% в зависимости от диагноза, но процедура дорогостоящая.

Сергеев добавил, что в России ведущие федеральные центры тоже ведут разработки. Уже выдано регистрационное удостоверение на новую вакцину от меланомы, однако данных пока немного. Такие препараты персонализированы: их создают под генетический профиль конкретной опухоли, а не продают в аптеках. Процесс занимает месяцы и подходит лишь для узкой группы пациентов — с метастатической меланомой поздней стадии, ранее не получавших лечения.

Эксперт подчеркивает, что сегодня вакцинотерапия рака не является первой линией лечения и потому широко не освещается. Но она — часть иммунотерапии, самого перспективного направления в онкологии. Технологии достигли нужного уровня лишь недавно, и есть надежда, что накопленный опыт и совершенствование производства ускорят создание эффективных противоопухолевых вакцин.