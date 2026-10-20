Валериана меняет форму: почему москвичи выбирают корневища и гранулы вместо настоек?

DSM Group: продажи измельченных корней валерианы выросли на 50%

Общество

В московских аптеках вырос спрос на измельченные корневища валерианы и гомеопатические гранулы. При этом продажи традиционных настоек и таблеток падают. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

По данным DSM Group, за восемь месяцев 2026 года в столице продано около 754,4 тыс. упаковок настоек валерианы — почти на 8% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. Спрос на таблетки в оболочке снизился более чем на 10%, на таблетки в пленочной оболочке — более чем на 4%. Сильнее всего упали продажи драже — почти на 35%.

При этом растет популярность нишевых форм. С января по август 2026 года продажи измельченных корней и корневищ валерианы в московских аптеках увеличились на 50%, а гомеопатических гранул с валерианой — более чем на 20%. В DSM Group отметили, что традиционные формы теряют спрос на фоне роста интереса к альтернативным вариантам.

Читайте также

Граница на замке ломается: финскому заграждению за €365 млн потребовался ремонт

Цена банки с товаром: охранник в Петербурге ответит за гибель человека

«Ничего общего с христианством!»: священник Алексей Батаногов запретил верить в приметы на Покров

«Ничего общего с христианством!»: священник Алексей Батаногов запретил верить в приметы на Покров

Машины вытесняют людей. Почти 200 тысяч американцев потеряли работу из-за ИИ с 2023 года

Машины вытесняют людей. Почти 200 тысяч американцев потеряли работу из-за ИИ с 2023 года

В ЦБ объяснили, какие поврежденные купюры можно обменять на новые

В ЦБ объяснили, какие поврежденные купюры можно обменять на новые

На МЦД-4 под Балашихой школьница улеглась спать на багажной полке

На МЦД-4 под Балашихой школьница улеглась спать на багажной полке

После спа в Китае стало хуже: история из Красногорска и предостережения врачей

После спа в Китае стало хуже: история из Красногорска и предостережения врачей

«Египетская сила!»: Воробей рассказала о неудачной операции на веке

«Египетская сила!»: Воробей рассказала о неудачной операции на веке

Голод как убийца рефлексов и ЖКТ: врач разобрала проблему популярной диеты

Голод как убийца рефлексов и ЖКТ: врач разобрала проблему популярной диеты

«Кубок чистоты вместо наказаний». В школах хотят ввести кодекс дежурного

«Кубок чистоты вместо наказаний». В школах хотят ввести кодекс дежурного

Подмосковная молодежь сможет поделиться историей о старте карьеры и выиграть путешествие на Камчатку

Подмосковная молодежь сможет поделиться историей о старте карьеры и выиграть путешествие на Камчатку

В 12 российских регионов придут сильные дожди

В 12 российских регионов придут сильные дожди

Добавьте mosregtoday.ru в избранное