Валериана меняет форму: почему москвичи выбирают корневища и гранулы вместо настоек?

В московских аптеках вырос спрос на измельченные корневища валерианы и гомеопатические гранулы. При этом продажи традиционных настоек и таблеток падают. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

По данным DSM Group, за восемь месяцев 2026 года в столице продано около 754,4 тыс. упаковок настоек валерианы — почти на 8% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. Спрос на таблетки в оболочке снизился более чем на 10%, на таблетки в пленочной оболочке — более чем на 4%. Сильнее всего упали продажи драже — почти на 35%.

При этом растет популярность нишевых форм. С января по август 2026 года продажи измельченных корней и корневищ валерианы в московских аптеках увеличились на 50%, а гомеопатических гранул с валерианой — более чем на 20%. В DSM Group отметили, что традиционные формы теряют спрос на фоне роста интереса к альтернативным вариантам.