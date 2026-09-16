Кубинский курорт Варадеро, ранее популярный у российских туристов, заметно опустел. На улицах мало людей, кафе почти без посетителей, движение транспорта минимальное. Об этом сообщает ТАСС . Ситуация наблюдается на фоне ужесточения с начала года ограничительных мер США.

Большинство работающих гостиниц принимают в основном жителей Гаваны на выходные и кубинцев, проживающих за рубежом. Иностранных гостей немного. Сотрудники особенно тепло реагируют на туристов из России, поскольку Варадеро долго считался одним из самых ориентированных на россиян курортов Кубы.

Русский язык по-прежнему слышен от части гидов, официантов и уборщиц. У некоторых отелей сохраняются российские флаги, у стоек регистрации встречаются часы с московским временем, а русскоязычные надписи остаются в меню и на указателях.

Сотрудница одного из отелей Милейдис рассказала, что персонал скучает по иностранным гостям, особенно по россиянам. Туроператор Андрес отметил, что без иностранных туристов и инвестиций туристическому сектору приходится непросто. Среди главных проблем он назвал ситуацию с электричеством.

В центре Варадеро многие кафе пустуют, часть музеев закрыта, двухэтажный туристический автобус больше не ходит. Морские экскурсии не проводятся из-за топливного кризиса, хотя яхты и катамараны остаются у причалов. Пляжи практически пусты, на берегу видны недостроенные отели и зонтики без лежаков.