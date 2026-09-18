Вас могут использовать как дроппера: мошенники дают покупателям реквизиты чужого счета, а потом просят вернуть деньги

Владельцы банковских счетов могут стать невольными участниками мошеннических схем. Об этом предупредили в пресс-службе МВД России. Аферисты размещают объявления о продаже несуществующих товаров или услуг, а затем передают потенциальному покупателю реквизиты чужого счета для оплаты.

После этого мошенники связываются с владельцем счета и просят вернуть якобы ошибочно поступившие деньги. Как пояснили в МВД РИА «Новости», человек, не подозревая об обмане, может перевести средства аферистам. В итоге покупатель лишается денег и не получает обещанный товар, а владелец счета рискует стать фигурантом разбирательства.