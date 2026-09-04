Вас просят нажать Allow на настоящей странице Google? Стойте: так атакуют известных людей и их близких

ФБР предупредило о новой волне атак, при которых злоумышленникам не нужны ни пароль, ни код двухфакторной аутентификации. Жертва сама заходит на подлинную страницу Google или Microsoft, нажимает Allow и передает постороннему приложению OAuth-токен с доступом к почте, файлам и контактам. Об этом сообщается в предупреждении, опубликованном через Internet Crime Complaint Center 1 сентября 2026 года.

Схему фиксируют с конца 2025 года, ее жертвами уже становились известные люди, их родственники и знакомые. Мошенники выдают себя за журналистов, сотрудников госструктур или организаторов конференций. OAuth — легитимный механизм авторизации, которым пользуются тысячи сервисов, однако в руках преступников он превращается в инструмент фишинга без поддельных сайтов.

Атака строится в несколько шагов: злоумышленник регистрирует приложение у провайдера, настраивает права, присылает жертве убедительную ссылку. Пользователь переходит на настоящий экран Google или Microsoft, жмет Allow, и приложение получает токен. После этого смена пароля не закрывает доступ — он сохраняется, пока токен не будет отозван.

Среди самых опасных разрешений — чтение и отправка писем, доступ к контактам и облачным файлам, изменение настроек почты. Скомпрометированный ящик может начать рассылку новых сообщений от имени владельца, превращая один взлом в цепочку атак.

Если Allow уже нажат, необходимо отозвать права приложения в настройках безопасности аккаунта: в Microsoft — через раздел My Apps, в Google — в параметрах безопасности, после чего сменить пароль и проверить недавнюю активность. Эксперты советуют внимательно проверять название приложения и разработчика, а также список запрашиваемых прав, даже если страница выглядит как настоящая.