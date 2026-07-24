Ваш попкорн вне закона: юрист объяснил, почему кинотеатры не имеют права запрещать свою еду

Юрист Александр Манько в беседе с « Абзацем » разъяснил, что таблички «Вход со своей едой запрещен» в кинотеатрах незаконны. Верховный суд постановил: покупка билета на сеанс не обязывает зрителя приобретать еду и напитки в кинобаре, а подобный запрет расценивается как навязывание дополнительных услуг.

По словам эксперта, аналогичная практика сложилась и в аквапарках. Он привел в пример ярославский суд, который оштрафовал аквапарк за отказ пустить посетителя с собственной едой. Законен запрет на пронос продуктов только в кафе и ресторанах, где действуют внутренние правила заведения. При этом кинотеатр вправе не пропустить гостя с алкоголем, напитками в стеклянной таре, а также с едой, обладающей сильным запахом или шумной упаковкой, поскольку это может помешать другим зрителям и квалифицируется как нарушение общественного порядка.

Если же посетителю отказывают по иным причинам, юрист советует потребовать письменный отказ, зафиксировать происходящее на видео, направить жалобу в Роспотребнадзор и обратиться в суд.