Ваш смартфон грязнее, чем вы думаете: ученый нашел на телефонах 17 тысяч микробов и сказал, сколько часто чистить

Смартфон необходимо очищать от микробов минимум раз в день, а при активном использовании — утром и днем. Такую рекомендацию дал РИА Новости доцент австралийских Университета Бонда и Университета Мердока Лотти Тажури.

Он пояснил, что микроорганизмы постоянно переносятся с рук на телефон и обратно, из-за чего загрязнение может распространяться и на другие поверхности. По словам ученого, в повседневной жизни достаточно ежедневной обработки устройства, а в медицинских учреждениях ее нужно привязать к существующим правилам гигиены рук.

В недавнем исследовании Тажури и его коллеги изучили пробы с поверхности 95 телефонов медработников из Австралии и ОАЭ и обнаружили более 17 тысяч микроорганизмов. На трех из четырех устройств выявили несколько видов бактерий, которые чаще всего вызывают смертельно опасные инфекции.

Эксперт предложил добавить в больницах шестой момент гигиены, включив в него обработку «третьей руки» — мобильного телефона. Он отметил, что 52% медработников признались, что пользуются смартфонами в туалете, а 98% считают телефоны загрязненными, однако специальных правил по их регулярной очистке в клиниках часто нет.