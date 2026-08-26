Вассерман назвал случаи, когда телефоны на уроках все же нужны: что скрывается за запретом с 1 сентября

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман положительно оценил запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков. В разговоре с « Ридусом » он отметил, что такая мера правильная, однако существуют ситуации, когда гаджеты действительно нужны на занятиях.

По словам парламентария, если у учителя нет хорошего крупного экрана или проекционного аппарата, он вынужден просить школьников скачивать информацию на смартфоны. Таких случаев, уточнил Вассерман, уже сейчас немного и становится все меньше, поскольку техника в школах активно развивается. При этом он напомнил, что возможность использования телефонов в учебных целях оговорена в приказе министра.

Приказ Минпросвещения России, официально закрепляющий запрет на использование мобильных телефонов во время уроков, вступает в силу 1 сентября.