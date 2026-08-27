Вдова бывшего вице-премьера Дагестана найдена мертвой с резаной раной шеи: ее 17-летнего сына отправили в СИЗО

Суд Москвы арестовал на два месяца 17-летнего Гаджи Махачева, сына доцента МГУ Анны Каменевой. Его подозревают в убийстве матери. Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено.

Тело 43-летней Анны Каменевой, вдовы бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева, нашли в коттеджном поселке Жуковка-3 в ночь на 25 августа. У женщины была резаная рана шеи. На месте преступления обнаружили следы крови, окровавленное полотенце, травматический пистолет и гильзы.

По данным следствия, 17-летний подросток мог нанести матери смертельное ранение. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.