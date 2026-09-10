Вечером тянет к холодильнику? «Роскачество» объяснило, как выстроить режим и не переедать

Специалисты Центра компетенций по функциональному питанию «Роскачества» в беседе с Lenta.ru дали рекомендации, как избежать вечернего переедания. По их словам, ключ к решению — правильно выстроенный режим питания и отсутствие сильного голода перед сном.

Эксперты советуют ужинать за два-три часа до сна. Для вечернего приема пищи лучше выбирать нежирные продукты: творог, морскую рыбу, белое мясо и овощи. В качестве гарнира подойдут крупы или макароны из твердых сортов пшеницы.

Также специалисты рекомендуют не пропускать завтрак и обед, чтобы к вечеру не возникало острого чувства голода. Полноценный дневной рацион с достаточным количеством белка и клетчатки помогает контролировать аппетит. А ужин в спокойной обстановке и без телевизора позволяет вовремя почувствовать насыщение.