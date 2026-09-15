ВЭФ предлагает платить врачам только за результат: что изменится для пациентов и почему система дала сбой

Всемирный экономический форум предложил развитым странам перейти к модели медицинской помощи, при которой эффективность лечения оценивается по результату для пациента. По мнению экспертов, это позволит рациональнее использовать растущие расходы на здравоохранение.

Отмечается, что государственные траты на медицину увеличиваются примерно вдвое быстрее мирового ВВП, тогда как темпы роста продолжительности жизни в Европе замедляются. Если в 1990–2011 годах показатель прибавлял в среднем 0,23 года ежегодно, то в 2011–2019-м — лишь 0,15 года. После пандемии средняя продолжительность жизни в ЕС восстановилась до 81,5 года.

Долю потенциально малоэффективных расходов в здравоохранении WEF оценивает в 10–30%. В эту категорию может попадать ненужная диагностика и лечение без ожидаемого эффекта. Дополнительные проблемы — значительные административные расходы и слабая координация между медицинскими службами. На ситуацию также влияет старение населения: к 2030 году доля людей старше 60 лет в Европе вырастет с 12% до 16%.

В качестве решения WEF предлагает модель, ориентированную на результат. Она предполагает более жесткую оценку итогов терапии, а в некоторых случаях оплату услуг и лекарств только после достижения заданных показателей здоровья. Пилотные проекты уже действуют в Испании, Нидерландах, Великобритании и Австралии.

Глава Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович считает, что альтернатив новой модели немного: государствам придется либо сокращать обязательства в здравоохранении, либо тщательнее регулировать факторы образа жизни, связанные с хроническими заболеваниями.

Замдиректора ВШГУ Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов призвал осторожнее оценивать эффективность разных национальных систем. По его словам, на результаты влияют территория страны, плотность населения и логистика. В России, отметил эксперт, результативность лечения с учетом этих факторов может быть сопоставима с зарубежными показателями.