«Вектор» взялся за ВИЧ и оспу обезьян: три новые мРНК-вакцины уже тестируют на животных
Центр «Вектор» создает мРНК-вакцины против трех опаснейших инфекций
Государственный научный центр «Вектор» приступил к созданию мРНК-вакцин против ВИЧ, оспы обезьян и клещевого энцефалита. Препараты уже проходят оценку иммуногенности на лабораторных животных. Об этом ТАСС сообщила ведущий научный сотрудник центра Лариса Карпенко.
Технология мРНК-вакцин считается гибким инструментом в борьбе с вирусами и бактериями, а ее главное преимущество — высокая скорость разработки по сравнению с классическими подходами. Принцип действия препаратов основан на доставке в клетки генетической информации, кодирующей специфический белок патогена, что запускает иммунный ответ.