Венеция и Барселона станут роскошью: ЕС придумал, как вытеснить туристов в провинцию

Дорожная карта рассчитана до 2029 года и призвана сгладить последствия овертуризма в Венеции, Барселоне, Амстердаме и Париже. В 2025 году ЕС принял рекордные 600 млн международных туристов, но теперь успех отрасли будет измеряться не числом проданных билетов, а качеством жизни местного населения.

С 2027 года в ЕС развернут Единое европейское пространство туристических данных и Европейскую туристическую обсерваторию. С помощью ИИ-алгоритмов власти будут отслеживать перемещения гаджетов и ограничивать бронирования в пиковых точках, завышать налоги на Ecolabel-отели в Париже и Риме и одновременно субсидировать дешевые билеты, рекламу и логистику в малые деревни Франции, Польши или Венгрии. Эксперт по европейскому туристическому рынку Анатолий Ковтун объяснил, что Брюссель оказался в тупике: отели и авиакомпании приносят триллионы евро, но жители Барселоны и Майорки выходят на улицы с требованием прогнать иностранцев. По его словам, новая стратегия — попытка усидеть на двух стульях за счет кошелька туриста: муниципальные сети старых городов не справляются с отходами, не хватает воды, а массовое развертывание Airbnb взвинтило цены на аренду для коренных жителей. Чтобы не вводить непопулярные тотальные запреты, Еврокомиссия создает инструменты «мягкого вытеснения».