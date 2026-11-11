Венеция и Барселона станут роскошью: ЕС придумал, как вытеснить туристов в провинцию

Эксперт Ковтун: ЕС будет вытеснять туристов с популярных курортов в провинцию

Общество

Евросоюз утвердил «Стратегию устойчивого туризма ЕС» (документ COM (2026) 777), которая должна перенаправить потоки гостей из перегруженных мегаполисов в менее известные и более дешевые провинциальные локации, пишет «Турпром».

Дорожная карта рассчитана до 2029 года и призвана сгладить последствия овертуризма в Венеции, Барселоне, Амстердаме и Париже. В 2025 году ЕС принял рекордные 600 млн международных туристов, но теперь успех отрасли будет измеряться не числом проданных билетов, а качеством жизни местного населения.

С 2027 года в ЕС развернут Единое европейское пространство туристических данных и Европейскую туристическую обсерваторию. С помощью ИИ-алгоритмов власти будут отслеживать перемещения гаджетов и ограничивать бронирования в пиковых точках, завышать налоги на Ecolabel-отели в Париже и Риме и одновременно субсидировать дешевые билеты, рекламу и логистику в малые деревни Франции, Польши или Венгрии. Эксперт по европейскому туристическому рынку Анатолий Ковтун объяснил, что Брюссель оказался в тупике: отели и авиакомпании приносят триллионы евро, но жители Барселоны и Майорки выходят на улицы с требованием прогнать иностранцев. По его словам, новая стратегия — попытка усидеть на двух стульях за счет кошелька туриста: муниципальные сети старых городов не справляются с отходами, не хватает воды, а массовое развертывание Airbnb взвинтило цены на аренду для коренных жителей. Чтобы не вводить непопулярные тотальные запреты, Еврокомиссия создает инструменты «мягкого вытеснения».

Читайте также

«Единая Россия» планирует закрепить в бюджете приоритеты развития страны и соцподдержки граждан

«Единая Россия» планирует закрепить в бюджете приоритеты развития страны и соцподдержки граждан

ИИ может запоминать личные сведения из переписки: юрист объяснила, как защитить свои данные

ИИ может запоминать личные сведения из переписки: юрист объяснила, как защитить свои данные

Данные Lенты.ру: беспилотники ВСУ попытались атаковать Кубань

Страховые и социальные пенсии вырастут в 2027 году: названы даты индексации

Страховые и социальные пенсии вырастут в 2027 году: названы даты индексации

Мобилизация в Киеве: Сооснователь «95 квартала» покинул ТЦК за один день

Рубль готовится к новому скачку? Аналитик назвал два сценария для доллара

Рубль готовится к новому скачку? Аналитик назвал два сценария для доллара

Долги по ЖКХ: Отключать газ и электричество для отопления продолжат по правилам

Новое постановление: вывоз дизеля и газойлей ограничен до 31 января 2027 года

Любители тихой охоты под Истрой собирают необычные ноябрьские грибы

Любители тихой охоты под Истрой собирают необычные ноябрьские грибы

Реставрация в Сокольниках: Зданию школы на ул. Барболина сохранят колонны

Атака БПЛА на Подмосковье и Москву 5 ноября 2026-го: сколько дронов уничтожены — все подробности

Доверительный диалог: глава Серпухова провел личный прием граждан

Доверительный диалог: глава Серпухова провел личный прием граждан

Добавьте mosregtoday.ru в избранное