Вереница автобусов у набережной: почему тюменские студенты пошли до ТИУ пешком

В Тюмени рядом с набережной выстроилась вереница автобусов: транспорт не может проехать дальше. Из-за образовавшегося коллапса студенты вынуждены добираться до ТИУ пешком. Об этом сообщил читатель портала 72.RU .

«Набережная — автобусы встали. Сейчас все идут в строительный институт ТИУ пешочком», — приводит его слова источник.

О причинах остановки автобусов и о том, как долго продлится затор, в сообщении не уточняется. Не приводится и данных о количестве застрявших машин или о том, затронул ли коллапс другие маршруты. Судя по описанию очевидца, речь идет о локальном участке у набережной, где транспорт не может продолжить движение, а пассажирам приходится идти до вуза пешком.

Таким образом, по словам читателя, тюменские студенты столкнулись с транспортной проблемой на пути к строительному институту, а причины происходящего пока остаются неизвестными.