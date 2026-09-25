Верхний Ларс закрыт: тысяча человек в очереди, что известно к этому часу

Shot: КПП «Верхний Ларс» закрыли в обе стороны из-за угрозы селя

Общество

Единственный действующий автомобильный переход между Россией и Грузией — КПП «Верхний Ларс» — закрыли для проезда в обе стороны утром 25 сентября. Ограничения ввели после срабатывания системы раннего предупреждения в Девдоракском ущелье. Из-за сильных дождей там поднялся уровень воды, что указывает на риск схода селя.

Как сообщил Tourdom.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, перед границей скопилась очередь примерно из тысячи человек. Автомобили начали разворачивать около пяти утра, к этому времени у пункта пропуска выросла многокилометровая пробка. Часть легковых машин разместили на стоянке в грузинском поселке Коби. Людей и сотрудников пограничной службы и полиции, находившихся на пункте «Дарьяли», эвакуировали. Движение также ограничили на участке дороги Гудаури — Коби через Крестовый перевал. Когда проезд возобновят, пока неизвестно.

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