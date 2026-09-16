Верховный суд утвердил концепцию: к 2030 году более 95% судей будут работать с ИИ

В российское судопроизводство планируют активно внедрять искусственный интеллект. Согласно концепции, утвержденной председателем Верховного суда Игорем Красновым, к 2030 году более 95% судей должны постоянно использовать ИИ-сервисы. При этом окончательное решение по делу в любом случае останется за человеком.

Нейросети возьмут на себя часть рутинных задач. При подаче документов система сможет проверить их комплектность, определить подсудность, рассчитать госпошлину и указать на ошибки. В ходе заседаний ИИ будет вести протокол, расшифровывать речь и оперативно предоставлять судье нужные нормы права и материалы дела.

Отдельный блок — анализ судебной практики. Система сможет искать релевантные судебные акты, формировать хронологию событий и обращать внимание судьи на существенные расхождения проекта решения с практикой по аналогичным делам. При назначении наказания технология учтет смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также статистику по схожим делам.

ИИ также сможет создавать проекты процессуальных документов на основе материалов конкретного дела. К 2030 году с помощью таких сервисов планируют готовить от 30 до 50% проектов, причем не менее 80% из них судьи должны утверждать без существенных изменений.

В концепции отдельно обозначены риски: так называемые галлюцинации ИИ, когда система приводит несуществующую норму или судебный акт, утечки персональных данных и кибератаки. Для защиты информации предусмотрены изолированный контур, отечественное оборудование, резервирование и регулярные проверки безопасности.

Центр судебных компетенций в сфере ИИ должен начать работу в третьем квартале 2026 года, а в 2027-м планируется обеспечить все суды доступом к соответствующим сервисам. Использование рекомендаций ИИ останется добровольным.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин отметил, что отдельные ИИ-технологии уже применяются в судах — в частности, для расшифровки аудиозаписей и подготовки стенограмм заседаний.