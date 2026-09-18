МВД России предупредило о новой схеме дистанционного мошенничества, нацеленной на граждан, недавно вернувшихся из зарубежных поездок. Аферисты звонят потенциальной жертве и представляются сотрудниками полиции, ФСБ или других силовых и надзорных структур.

Злоумышленник утверждает, что во время отдыха или командировки человек якобы контактировал с организацией, запрещенной или нежелательной в России. Под предлогом проверки, возможного уголовного преследования, угрозы блокировки счетов и запрета на выезд мошенник вводит жертву в стресс. Затем он предлагает «решить вопрос» — перевести деньги на якобы безопасный счет, передать их третьему лицу или выполнить некое задание.

В МВД призвали не доверять звонкам и сообщениям от незнакомцев и проверять информацию только в официальных источниках.