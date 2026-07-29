Весил 238 кг, сидел на диетах и не мог выйти из дома: от чего умер Андрей Куражов
RG.RU: участник шоу «Папа весом 238 кг» Куражов умер в Североуральске
В Североуральске скончался Андрей Куражов, известный по телепрограмме «Папа весом 238 кг». Причиной смерти стали ожирение и лимфостаз. Об этом сообщает RG.RU.
По данным издания, на фоне лишнего веса у мужчины развился лимфостаз, из-за которого сильно опухла левая нога. Куражов почти все время находился дома, не мог навещать мать-инвалида и рассказывал, что честно соблюдает диеты, однако похудеть все равно не получается. В 2024 году он делился своими трудностями в программе «За гранью». Церемония прощания прошла 29 июля.