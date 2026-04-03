Весна отменяется: на Пасху Московский регион накроют дожди, снег и заморозки

Аномальное тепло в Москве и Подмосковье заканчивается — уже в начале следующей недели погода резко ухудшится. Об этом сообщает « Парламентская газета » со ссылкой на синоптика Марину Макарову.

Пока 3–4 апреля в столичном регионе еще сохранится теплая погода — до +15…+17 градусов. Но уже к воскресенью в Москву придет циклон: начнутся дожди, усилится ветер, а температура днем упадет до +7…+9 градусов.

Ночью ситуация станет еще жестче — возможны заморозки и даже мокрый снег. В Подмосковье температура может опускаться до нуля.

В начале недели погода будет нестабильной: кратковременное потепление сменится новым циклоном. Уже во вторник и среду ночные температуры могут опускаться до −2 градусов.

По словам синоптиков, это не аномалия, а возвращение к климатической норме. Более того, к Пасхе ожидается еще более прохладная погода с дождями и возможным мокрым снегом.

Ранее сообщалось, что спасатели Подмосковья устранили подтопления в трех населенных пунктах Орехово-Зуево.