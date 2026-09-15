С наступлением осени дворовые контейнерные площадки все чаще превращаются в свалки веток, листвы и скошенной травы. Однако жителям важно знать: региональный оператор по обращению с ТКО не обязан вывозить такие отходы.

Согласно Постановлению Правительства РФ в редакции от сентября 2025 года, к твердым коммунальным отходам относятся только продукты жизнедеятельности человека из жилых помещений. Ветки, ботва, скошенная трава и спиленные деревья — это растительные отходы, а не бытовой мусор. Их складирование на контейнерных площадках запрещено законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Поскольку эти отходы не входят в тариф регионального оператора, ответственность несет собственник участка или управляющая компания. В частном секторе владелец сам организует вывоз через специализированные организации. В многоквартирных домах это обязана делать УК или ТСЖ — расходы уже заложены в строку «содержание жилья».

Самый экологичный способ — компостирование: листва и мелкие ветки превращаются в удобрение для сада. Если компост не нужен, следует заказать отдельный контейнер у профильной компании по вывозу растительных отходов. Оставление веток у обычных баков грозит штрафом за создание несанкционированной свалки.