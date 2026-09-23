Жителей Ливен в Орловской области предупредили о штрафах за складирование веток, листвы и травы на контейнерных площадках для твердых коммунальных отходов. Администрация города опубликовала обращение, в котором отметила рост объема отходов из-за дачного сезона и работ по благоустройству.

Особую обеспокоенность властей вызывают ежедневные факты несанкционированного размещения растительных остатков в мусорных контейнерах, что, по мнению чиновников, мешает своевременному вывозу бытового мусора и нарушает законодательство.

В администрации напомнили, что с 1 сентября 2025 года действуют новые правила обращения с ТКО, утвержденные постановлением правительства РФ № 293. Документ запрещает размещать древесно-растительные отходы в местах накопления ТКО. Ветки, листва и трава не считаются твердыми коммунальными отходами, поскольку образуются вне жилых помещений — на придомовых территориях и садовых участках. За складирование таких отходов в контейнеры или на прилегающей территории предусмотрены штрафы. По статье 8.2 КоАП РФ граждан могут оштрафовать на сумму до ₽3 тысяч, должностных лиц — до ₽30 тысяч, юридических — до ₽250 тысяч. Кроме того, по части 3.7.1 статьи 6.2 Закона Орловской области об административных правонарушениях граждане штрафуются на ₽500–1000, должностные лица — на ₽3–5 тысяч, юрлица — на ₽10–30 тысяч. При повторном нарушении или нанесении вреда окружающей среде штрафы кратно возрастают. Ограничения распространяются также на автомобильные шины, строительные и промышленные отходы.

Законных способов избавиться от веток и травы в администрации Ливен насчитали три. Первый — компостирование на собственном участке, которое власти называют экологически безопасным методом переработки органики в удобрение. Второй — самостоятельный вывоз растительного мусора или заключение договора со специализированной организацией. В Ливнах такую услугу оказывают ООО «КП Ливенское» и АО «Экосервис». Третий способ — сжигание на своем участке, но он работает только в период отмены особого противопожарного режима и при строгом соблюдении требований пожарной безопасности. Власти подчеркнули, что в мусоронакопителях на контейнерных площадках допускается размещать только твердые коммунальные отходы, образующиеся в жилых помещениях. Соблюдение правил является основой для нормального санитарного состояния города, напомнили в администрации.