Вьетнам уходит под воду: Хюэ и Дананг затоплены, туристов эвакуируют

Центральный Вьетнам переживает сильнейшее наводнение: популярные курорты Хюэ и Дананг затоплены, власти эвакуируют людей. В Хюэ за три дня выпало более 800 мм осадков, в Дананге вода на некоторых улицах превысила метр. Об этом сообщают Associated Press и вьетнамские государственные СМИ.

Дренажные системы Хюэ переполнены, улицы залиты, доступ к историческим достопримечательностям затруднён. В Дананг направлены около 130 военнослужащих для поддержки спасательных операций. В горных районах сошли оползни, перекрывшие ключевые дороги, включая маршруты вокруг Тралиня.

Метеорологи прогнозируют сильные дожди как минимум до воскресенья, 11 октября. Это повышает риск новых внезапных наводнений и сходов селей. Насыщенный влагой грунт становится неустойчивым, поэтому горные дороги и участки у крутых склонов особенно опасны.

Представители туроператоров, опрошенные Турпромом, предупредили, что масштаб осадков беспрецедентен. Туристам в Хюэ и Дананге рекомендуют пересмотреть планы, избегать поездок в горы и следить за обновлениями властей. Аэропорты Дананга и Фубай пока работают, но трансферы могут быть затруднены из-за перекрытых дорог.