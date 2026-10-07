Вьетнам вводит ИИ-слежку за туристами: архипелаг Чам переходит на цифровой контроль

«Турпром»: Вьетнам вводит ИИ-камеры для контроля туристов на архипелаге Чам

Общество

Во Вьетнаме на архипелаге Чам вводят систему слежки за туристами с помощью ИИ-камер. Народный комитет Дананга утвердил проект стоимостью более 7,7 млрд донгов (около $296 тыс.). Планируется установить 15 камер с искусственным интеллектом, которые будут круглосуточно отслеживать плотность туристов на причалах и в ключевых локациях, передает «Турпром».

Реформа до 2027 года включает отказ от бумажного документооборота, электронные билеты, единую базу контроля численности гостей, цифровые карты и оцифровку 19 памятников с VR-турами. Систему синхронизируют с базами Морского заповедника, чтобы перекрывать доступ в уязвимые зоны при превышении нагрузки. До пандемии острова ежедневно посещали от 3000 до 5000 иностранцев при населении 2500 человек, что создавало критическое давление на экосистему. Чам уже более десяти лет свободен от пластиковых пакетов и одноразового пластика.

Эксперт по Юго-Восточной Азии Сергей Новиков считает, что запуск нейросетевых камер — экономический тренд, охватывающий всю ЮВА. Азиатские курорты переходят от дикого массового туризма к жесткому цифровому контролю, что фундаментально изменит путешествия. Он выделил несколько последствий. Во-первых, спонтанный туризм на Чам умрет: теперь при достижении лимита продажу билетов будут блокировать автоматически, а бронировать слоты придется за 2–3 недели, как в Лувре или Колизее. Во-вторых, концепция сменится на «высокий чек вместо толпы»: островам не нужны бюджетные туристы, оставляющие мусор, поэтому Чам превращают в элитарный заповедник для высокобюджетных путешественников, а стоимость билетов и сборов вырастет. В-третьих, для ценителей качественного отдыха это плюс: нейросеть распределит потоки, чтобы туристы гуляли в тишине и видели чистый океан, а не толпу. Новиков уверен, что опыт Дананга в ближайшие 2–3 года скопируют Фукуок, Нячанг, а затем Таиланд и Индонезия. Эра хаотичных путешествий по Азии без цифровой регистрации уходит в прошлое.

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