Видео на русском из зала сейма: почему депутата Пагора требуют наказать в первый же день работы

В сейме Латвии требуют наказать депутата Пагора за видео на русском

Общество

Депутата латвийского сейма Андрея Пагора потребовали привлечь к ответственности за нарушение парламентской этики после публикации видео на русском языке. Об этом сообщила пресс-служба парламента. Спикер сейма Эдвардс Смилтенс и другие представители президиума направили обращение в комитет по мандатам, этике и обращениям.

Поводом для разбирательства стал ролик, опубликованный 3 ноября — в первый рабочий день 15-го сейма. На записи Пагор находится в зале заседаний и на русском языке рассказывает о повестке первой парламентской сессии. В тот же день он принес депутатскую присягу. Сам ролик впоследствии удалили, однако его копии продолжили распространяться в социальных сетях.

Авторы обращения считают, что выступление противоречит обязательству депутата укреплять латышский язык как единственный государственный. Кроме того, по их мнению, парламентарий нарушил этический кодекс, предписывающий использовать государственный язык в стенах сейма и при взаимодействии с обществом.

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