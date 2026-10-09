Викинги, фрески и знак Рюриковичей: что находят при раскопках в Старой Ладоге?

Губернатор Дрозденко: при раскопках в Старой Ладоге находят артефакты викингов

Общество

В Старой Ладоге при раскопках на территории Свято-Успенского женского монастыря находят артефакты эпохи викингов. Работы ведутся при обновлении канализации, переносе насосной станции за пределы обители и реконструкции очистных сооружений. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 9 октября посетил площадку и рассказал об этом в своих соцсетях.

По словам Дрозденко, здесь особая ответственность: Успенский собор стоит с XII века, еще с домонгольских времен. В нем сохранились фрагменты древних фресок, а на одной из арок обнаружен знак князя из рода Рюриковичей — внука Владимира Мономаха. Губернатор напомнил, что спустя шесть столетий здесь семь лет под строгим надзором находилась первая супруга Петра I Евдокия Лопухина. Он отметил, что трудно вообразить, сколько исторических событий и человеческих судеб хранит это место.

Поэтому все земляные работы власти выполняют совместно с археологами. Каждый новый раскоп может открыть неизвестные страницы истории первых веков Руси, что требует особой осторожности и внимания. Для восстановления Старой Ладоги регион сотрудничает с крупными партнерами. Алексей Кудрин — заместитель председателя Попечительского совета музея-заповедника «Старая Ладога» активно развивает Старую Ладогу как культурный и туристический центр.

Губернатор рассказал, что в этот день монастырь также показали Юрию Соломонову, обсудив подключение к инженерным сетям. Московский институт теплотехники, где работает Юрий Семенович, обладает уникальной экспертизой в этом вопросе. Власти объединяют усилия, чтобы обеспечить монастырь инфраструктурой, достойной его исторического значения. Дрозденко выразил желание, чтобы через сто и двести лет люди так же приходили сюда, любовались древними храмами, узнавали историю страны и благодарили тех, кто сумел ее сохранить.

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